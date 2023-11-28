Для ощущения себя счастливыми людьми самарцам требуется улучшение собственного материального положения

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Для ощущения себя счастливыми людьми россиянам требуется улучшение собственного материального положения – таковы данные опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ.

На вопрос, что нужно сделать государству, чтобы люди стали более счастливыми, большинство респондентов – 28% – ответили, что необходимо повысить зарплаты, пенсии и в целом уровень жизни.

На необходимость развития бесплатной медицины указали 12%, снижение цен считают важным 10%, доступное образование – 7%, улучшения социальной политики ждут 6%, доступное жилье – 5%.

Счастливее россиян может сделать также решение экономических проблем (6%), создание рабочих мест (6%), окончание спецоперации (9%).

При этом больше половины респондентов (56%) скептически отнеслись к идее создать в России министерство счастья. Такую идею ранее озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет Смотрим.