Депутаты Госдумы пожаловались в суд на повышение штрафов ПДД

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Группа из 97 депутатов Госдумы обратилась Конституционный суд (КС) с жалобой на внесенные в КоАП поправки, которыми с 1 января 2025 года штрафы за распространенные нарушения ПДД были увеличены в 1,5–2 раза, а скидка за оперативную оплату постановлений была уменьшена с 50% до 25%. Об этом 14 марта сообщает «Коммерсантъ».

О направленной в КС жалобе изданию рассказал первый зампред комитета ГД по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ). К обращению присоединились депутаты от «Справедливой России — За правду» и ЛДПР.

Парламентарии утверждают, что решение ужесточать меры наказания для автомобилистов не имеет объективного обоснования, поскольку за последние 17 лет аварийность на дорогах снижалась. При этом, как считают депутаты, закон принимался с нарушением регламента Госдумы, поскольку спорные поправки были внесены правительством ко второму чтению другого законопроекта, который предусматривал ужесточение ответственности за езду без полиса ОСАГО.

«Ужесточение санкций не оказывает влияния на аварийность, зато приводит к росту коррупции и нарушениям прав граждан, указывают заявители, ссылаясь на мнение экспертов. Таким образом, спорные изменения несоразмерны степени возможной тяжести правонарушений и не учитывают ухудшение финансового положения граждан, убеждены авторы жалобы», — отмечается в заметке.

Закон об увеличении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения был подписан президентом России Владимиром Путиным 26 декабря 2024 года. Так, за самое частое нарушение — превышение скорости на 20–40 км/ч — теперь штрафуют на 750 рублей вместо 500 рублей. Помимо этого на оплату штрафа со скидкой отведено 30 дней вместо 20, пишут "Известия".