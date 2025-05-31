Более половины россиян регулярно покупают азиатскую еду

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Регулярно едят и покупают азиатские продукты 54% россиян. Об этом 31 мая сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сети магазинов Fix Price и Института человека РОМИР.

«К азиатским продуктам особенно тяготеет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет — среди этой категории респондентов этот показатель достигает 62%. Старшее поколение проявляет меньший интерес: среди россиян в возрасте от 55 до 64 лет азиатскую кухню выбирают 53%», — говорится в публикации.

Треть опрошенных (33%) готова выделять на такие покупки до 2 тыс. рублей в месяц. Молодые люди склонны тратить больше, в то время как представители более старших поколений зачастую ограничиваются суммой до 500 рублей.

Необычные вкусовые сочетания азиатских продуктов стали самой популярной причиной любви к такой еде для 56% опрошенных. Для 40% главной причиной интереса к азиатским продуктам стала их острота.

«71% россиян предпочитают есть азиатскую еду в компании — чаще всего с друзьями или семьей. 55% респондентов (особенно в возрасте от 18 до 24 лет) перед покупкой продуктов из Азии читают отзывы о них», — уточняет издание.

В проведенном исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов, пишут "Известия".