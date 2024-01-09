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Бадма Башанкаев: В России могут появиться мобильные аптеки

9 января 2024 12:34
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В России могут появиться мобильные аптеки

В будущем году в центре внимания Комитета Госдумы по охране здоровья будут повышение качества медицинской помощи, доступность лекарств для россиян, детское здравоохранение, декриминализация медицинской деятельности и другие вопросы. Парламентарии будут работать над законопроектом о передвижных аптечных пунктах. Они помогут обеспечивать нужными лекарствами сельских жителей. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал глава комитета Бадма Башанкаев.

- Бадма Николаевич, какие законы в сфере здравоохранения, принятые в этом году, вы считаете важными?

- В нашей сфере все законопроекты важные. Прежде всего, в принятом недавно основном финансовом документе страны расходы на здравоохранение выросли. Отдельная победа — по лекарственному обеспечению. Раньше льготные лекарства выдавали только тем, кто уже перенес инфаркт или инсульт. Наш комитет совместно с «Единой Россией» предложил включить в категорию льготников и пациентов с высокими рисками развития инфаркта и инсульта, в том числе с хронической сердечной недостаточностью. Речь идет о 300 тысячах россиян, жизни которых можно ежегодно сохранять с помощью принятого дополнения в бюджет. Всего — плюс 6 миллиардов рублей на 3 года.

Также увеличились расходы бюджета ФОМС — с 3,7 триллиона рублей в 2024 году до более чем 4,2 триллиона в 2026-м.

Мы инициировали продление на 2026 год стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. Выплаты будут производиться за счет средств бюджета ФОМС.

Медицинские организации теперь смогут использовать часть средств ФОМС по собственному усмотрению, в том числе на развитие, покупку и обслуживание медоборудования, текущий ремонт и аренду жилья для врачей. И эта часть увеличена.

- Какие еще решения нужно отметить?

- Службы скорой помощи коснулись изменения в Законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». При угрозе жизни человека медики смогут действовать, не тратя, как раньше, драгоценное время на заполнение бумаг. Это значит, пациент в кратчайшие сроки получит необходимую медицинскую помощь. Законопроект сложный, работа над ним шла с осени 2019 года, было много юридических коллизий, которые требовалось устранить. 

Еще одно важное решение — продлен срок переходного периода для лечебных учреждений по оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, до 1 января 2025 года.

- Какие приоритеты в работе комитета будут в весеннюю сессию?

- Здравоохранение — тема большая, приоритетов много. Повышение доступности и качества медицинской помощи, особое внимание проблеме сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, вопросы реабилитации, детское здравоохранение, дебюрократизация и декриминализация медицинской деятельности, правовой и социальный статус медиков.

В качестве примера назову два законопроекта. Оба опять же связаны с обеспечением наших граждан лекарственными препаратами. Первый — о передвижных аптечных пунктах. Он поможет обеспечивать нужными лекарствами сельских жителей и прежде всего — пожилых людей, которых в селах большинство.

Второй законопроект — о едином регулировании обращения лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе. Он предусматривает и гармонизацию наших законодательных отношений в этой области с ЕАЭС, и особенности ввода в гражданский оборот отдельных групп высокотехнологичных лекарственных препаратов, и ускорение процедуры регистрации, — много аспектов. При этом главной задачей остается доступность широкого спектра лекарств для россиян и контроль за их безопасностью.

 

 

Теги: Прямая речь/Интервью

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