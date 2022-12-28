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70% россиян планируют отмечать Новый год дома

28 декабря 2022 09:53
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70% россиян планируют отмечать Новый год дома

Большинство из опрошенных россиян (49%) в новогодние праздники планируют смотреть телевизор и играть в компьютерные игры, еще 35% запланировали поход в гости, а 16% - поездки за город. Такие результаты показал проведенный ВТБ опрос, который есть в распоряжении ТАСС.

"Самые популярные занятия россиян на новогодних каникулах - просмотр ТВ, фильмов и компьютерные игры (49%), а также поход в гости (35%) и поездки за город (16%). 13% пока не определились со своими планами. Как и год назад, заняться зимними видами спорта готовятся 12%, поехать в путешествие по России - 6%, за границу - 2%. Треть из тех, кто отправится в поездку по стране, намерен посетить исторические города, 21% поедет на базу отдыха или пойдет в поход, 14% - на горнолыжные курорты, 11% запланировали отдых в санаториях, 9% - поездку на море", - указали в ВТБ.

При этом 70% россиян планируют отмечать Новый год дома, еще 11% в праздничную ночь отправятся в гости. "Чаще всего дома планируют остаться опрошенные в возрасте 45-59 лет (77%), реже всех - молодежь 18-24 лет (58%). В гости отправятся 18% молодых респондентов и лишь 8% опрошенных клиентов старшего возраста. Лишь небольшое число россиян планирует встречать Новый год вне дома и не в гостях: 4% на праздничную ночь отправятся за город, 3% - в другой город и 2% - в кафе или ресторан. По сравнению с прошлым годом планы россиян на новогоднюю ночь практически не изменились", - отметили в ВТБ.

Теги: Опрос

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