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29 октября будет отмечаться День образования вневедомственной охраны Росгвардии. Этой службе исполняется 69 лет.



Сотрудники вневедомственной охраны круглосуточно обеспечивают правопорядок на улицах наших городов и поселков, ежедневно пресекают правонарушения и преступления. В этом году на территории Самарской области патрульные пресекли 549 преступлений и почти полторы тысячи административных правонарушений, задержали более 3,5 тысяч человек, подозреваемых в совершении различного рода противоправных деяний.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность более 25 тысяч различных объектов, в их числе как квартиры жителей региона, так и объекты государственных органов исполнительной и законодательной власти. С начала текущего года стражи правопорядка перечислили в федеральный бюджет более 250 миллионов рублей.

Стоит отметить, что впервые принимаемые на службу молодые сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии из всех 14-ти регионов ПФО теперь проходят первоначальное обучение в Тольятти. На базе Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии они изучают целый комплекс всевозможных дисциплин. На примерах, взятых из реальной практики подразделений, они изучают секреты профессиональной, служебной и специальной подготовки.

Серьезную помощь и активную поддержку в разработке методических пособий, по которым обучаются сотрудники, оказало командование Приволжского округа Росгвардии.