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29 октября будет отмечаться День образования вневедомственной охраны Росгвардии

28 октября 2021 12:04
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29 октября будет отмечаться День образования вневедомственной охраны Росгвардии

29 октября будет отмечаться День образования вневедомственной охраны Росгвардии. Этой службе исполняется 69 лет.


Сотрудники вневедомственной охраны круглосуточно обеспечивают правопорядок на улицах наших городов и поселков, ежедневно пресекают правонарушения и преступления. В этом году на территории Самарской области патрульные пресекли 549 преступлений и почти полторы тысячи административных правонарушений, задержали более 3,5 тысяч человек, подозреваемых в совершении различного рода противоправных деяний.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность более 25 тысяч различных объектов, в их числе как квартиры  жителей региона, так и объекты государственных органов исполнительной и законодательной власти. С начала текущего года стражи правопорядка перечислили в федеральный бюджет более 250 миллионов рублей.
Стоит отметить, что впервые принимаемые на службу молодые сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии из всех 14-ти регионов ПФО теперь проходят первоначальное обучение в Тольятти. На базе Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии они изучают целый комплекс всевозможных дисциплин. На примерах, взятых из реальной практики подразделений, они изучают секреты профессиональной, служебной и специальной подготовки.
Серьезную помощь и активную поддержку в разработке методических пособий, по которым обучаются сотрудники, оказало командование Приволжского округа Росгвардии.

 

Теги: Росгвардия

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