В Нидерландах построили первый в мире бетонный дом, напечатанный на 3D-принтере

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На юге Нидерландов, построили первый в мире бетонный дом, напечатанный на 3D-принтере, пишет iphones.ru.

Преимущество таких домов: они быстро строятся, экологичные и отвечают всем современным требованиям дизайна и безопасности.

Дом полностью напечатали на 3D-принтере, а затем установили на фундамент.

Одноэтажный дом площадью 95 м² имеет три комнаты и деревянную крышу. Он собран из 24 бетонных элементов, напечатанных на 3D-принтере.

Каждую часть доставили на грузовике и собрали их вместе.

Здание выделяется своей необычной формой в виде валуна и панорамных окон и демонстрирует способность 3D-принтера создавать строения произвольной формы.

Внутри есть гостиная, совмещенная с кухней, ванная комната и две спальни.

Дом купила компания Vesteda, которая специализируется на инвестициях в недвижимость. Она сдает его за $1400 в месяц. Сейчас здесь живут двое пенсионеров из Амстердама.

В ближайшее время в Нидерландах напечатают бетоном еще четыре дома.

Они будут многоэтажными.

Дома будут строиться друг за другом, поэтому архитекторы и строители смогут учесть все ошибки и исправить их.

Фото: iphones.ru