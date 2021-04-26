Участники готовившегося в Белоруссии госпереворота признали свою вину

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Участники готовившегося в Белоруссии госпереворота и покушения на президента признали свою вину. Кадры с заявлениями фигурантов уголовного дела – политолога Александра Федуты и юриста Юрия Зенковича – показал белорусский телеканал ОНТ.

По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа. Ответственность за организацию возложена на американские спецслужбы и руководство США.

Между тем директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что вопрос о роли США в подготовке госпереворота в Белоруссии исследуется в рамках уголовного дела. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия". При этом Бортников заявил ведущему, что о планировавшем перевороте свидетельствуют объективные и достоверные материалы.

Напомню – ранее стало известно, что ФСБ России совместно с КГБ Белоруссии пресекли противоправную деятельность Зенковича и Федуты.

По данным спецслужб, задержанные планировали переворот в Белоруссии 9 мая, во время Парада Победы, по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение белорусского президента Александра Лукашенко и его детей, передает Радио Маяк.