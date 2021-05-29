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Завершились пятичасовые переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко

29 мая 2021 13:11
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Завершились пятичасовые переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко

В Сочи завершились пятичасовые переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В начале встречи речь зашла о недавнем инциденте с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Российский лидер сравнил ситуацию с историей, когда в 2013 году в Австрии борт президента Боливии Эво Моралеса посадили для проверки, а лидера страны вывели из самолета. "Тогда была тишина", – отметил Путин.

Лукашенко заявил, что идет попытка раскачать ситуацию в республике до уровня августа 2020-го. Белорусский лидер сказал, что привёз в Сочи и покажет "некоторые документы", связанные с инцидентом вокруг самолета Ryanair. В свою очередь, глава российского государства отметил рост товарооборота между Россией и Белоруссией и призвал сохранять эту тенденцию, передает Радио Маяк.

Теги: Белоруссия встреча президентов Лукашенко Путин

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