В Санкт-Петербурге проходит встреча Лукашенко и Путина

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Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера, передает ТАСС.

"В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге проходит встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику", - говорится в сообщении.

Во вторник Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Как отмечает его пресс-служба, "данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС