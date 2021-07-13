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В Санкт-Петербурге проходит встреча Лукашенко и Путина

13 июля 2021 15:21
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Главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику.

Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера, передает ТАСС.

"В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге проходит встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику", - говорится в сообщении.

Во вторник Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Как отмечает его пресс-служба, "данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".

 

Фото:   Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Теги: встреча Лукашенко Путин Санкт-Петербург

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