Путин проведет сегодня переговоры с Лукашенко

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Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Москве переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств планируют "обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства".

Путин и Лукашенко регулярно проводят личные встречи и общаются по телефону. В последний раз они созванивались 15 апреля.

Визит белорусского президента проходит буквально через несколько дней после того, как спецслужбы России и Белоруссии пресекли подготовку убийства Лукашенко. Глава Белоруссии заявил о причастности к подготовке этого преступления спецслужб США, передает Радио Маяк.