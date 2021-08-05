Лукашенко поручил силовикам закрыть границу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть "каждый метр" границы, так как население республики должно чувствовать себя спокойно.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", — приводит агентство Sputnik Беларусь его слова с совещания по вопросам ситуации на границе.

Как отмечает агентство, Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения.

"Как вы будете это делать, вот после этого совещания, обсудим, соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны", — добавил он, напомнив, что власти не зря вкладывали "колоссальные средства в пограничные войска и силовые структуры".

По словам главы страны, белорусы должны чувствовать себя спокойно и знать, что есть готовые защищать их люди, сообщает РИА Новости.