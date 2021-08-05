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Лукашенко поручил силовикам закрыть границу

5 августа 2021 13:54
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Лукашенко поручил силовикам закрыть границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть "каждый метр" границы, так как население республики должно чувствовать себя спокойно.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", — приводит агентство Sputnik Беларусь его слова с совещания по вопросам ситуации на границе.

Как отмечает агентство, Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения.

"Как вы будете это делать, вот после этого совещания, обсудим, соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны", — добавил он, напомнив, что власти не зря вкладывали "колоссальные средства в пограничные войска и силовые структуры".

По словам главы страны, белорусы должны чувствовать себя спокойно и знать, что есть готовые защищать их люди, сообщает РИА Новости.

Теги: Белоруссия граница Лукашенко

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