Белорусский суд дал россиянке полтора года колонии за клевету на Лукашенко

263

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что россиянку Ирину Викхольм приговорили к полутора годам колонии за клевету на президента Александра Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь посольства в Минске Алексей Маскалев рассказал РИА Новости, что женщина находится в СИЗО в Бресте, жалоб на содержание не высказывала, сотрудники дипмиссии оказывают ей необходимую консульскую поддержку.

"Сегодня, 20 сентября, судья (Евгений. — Прим. ред.) Бреган огласил приговор: признать виновной по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Клевета на президента РБ") и назначить один год и шесть месяцев колонии общего режима", — говорится в сообщении в Telegram-канале брестского отделения "Весны".

Решение еще не вступило в законную силу и его можно обжаловать.