Twitter заблокировал учетную запись, созданную для перепечатки заявлений Трампа

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Ее действие приостановили спустя несколько часов после регистрации, – сообщает NBC.

Рестрикциям со стороны Twitter подвергся аккаунт под названием DJTDesk (сокращение от «рабочий стол Дональда Трампа»).

Представитель соцсети отметил, что руководство будет ограничивать деятельность учетных записей, "созданных в качестве замены или средства распространения публикаций, связанных с заблокированными аккаунтами".

В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram, передает Радио Маяк.