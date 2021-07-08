Трамп решил принять участие в подаче коллективного иска в суд против Twitter и Facebooк

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Экс-президент США Дональд Трамп решил принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Twitter и Facebook, в соцсетях которых его страницы в данный момент заблокированы. Об этом сообщают американские СМИ. По их данным, бывший глава государства назвал действия компаний неконституционными, нарушающими принцип свободы словам и вообще – принципы американской жизни.

Twitter ранее бессрочно заблокировал страницу Трампа на своей платформе. В Facebook и Instagram его заблокировали на два года. Основные американские соцсети "заморозили" аккаунты экс-президента США, сочтя опасными его высказывания по поводу беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года, передает Радио Маяк.