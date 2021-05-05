Трамп представил новую соцсеть

173

Бывший президент США Дональд Трамп запустил сайт, созданный для прямого общения с американцами. Это произошло за день до того, как Facebook примет решение о судьбе его аккаунта.

Новый ресурс позволяет Трампу публиковать тексты и видео. Западные СМИ подчёркивают, что ресурс больше похож на личный блог, чем на соцсеть. Ранее в окружении экс-президента сообщали, что он может запустить именно соцсеть, где его сторонники смогут беспрепятственно общаться.

Напомним, основные американские соцсети заморозили аккаунты Трампа после его высказываний по поводу беспорядков в Вашингтоне в январе, передает Радио Маяк.