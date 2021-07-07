Рогозин ответил на опасения НАСА о столкновении космического мусора с МКС

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НАСА предупредило, что в четверг космический мусор может пройти в опасной близости от Международной космической станции (МКС), но "Роскосмос" не увидел в этом угрозы, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В переводе на русский язык: Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом <...> до 4,8 километра с умеренной вероятностью. 10^-5 — порог, когда наступает время нервничать. Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения", — написал он в Telegram.

Американские специалисты прогнозируют сближение 8 июля примерно в 16:16 по московскому времени.

По данным российских средств наблюдения, объект пройдет от МКС на расстоянии 4,584 километра.

Если информация об угрозе подтвердится, орбиту станции скорректируют. Это, как отмечается на сайте "Роскосмоса", произойдет либо за 28, либо за шесть часов до предполагаемого события.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке, сообщает РИА Новости.

Фото: © NASA / Roscosmos