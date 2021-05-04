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Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС

4 мая 2021 11:08
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Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС

Единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС в 2022 году. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, к полету весной будут готовиться Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин должны полететь осенью.

Кикина была зачислена в отряд космонавтов на должность кандидата в космонавты-испытатели в 2012 году, пройдя первый открытый отбор. До этого в отряд набирались либо военные летчики, либо сотрудники ракетно-космической отрасли.

В 2014 году Кикина была зачислена в отряд космонавтов после прохождения общекосмической подготовки.

В 2017 году она приняла участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS, который имитирует полет к Луне.

Теги: Анна кикина космонавты МКС Роскосмос

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