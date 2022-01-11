На Великой Китайской стене, на гигантском цифровом экране, появилась цифровая инсталляция Bottega Veneta

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Итальянский бренд Bottega Veneta, который год назад объявил об уходе из соцсетей, не перестает удивлять публику масштабными маркетинговыми компаниями. На этот раз новый гигантский билборд с названием бренда появился на Великой Китайской стене, передает РБК со ссылкой на Designboom.

Диджитал-экран Bottega Veneta создан в преддверии Китайского Нового года, который по лунному календарю наступит 1 февраля. Цифровая инсталляция, которая пробудет на Китайской стене с 6 по 12 января, представляет собой красочное праздничное послание в оттенках зеленого и оранжевого цветов. Сообщение, которое появляется на экране, в переводе с китайского означает «Счастливого Нового года».

Фото: DESIGNBOOM / YOUTUBE / РБК