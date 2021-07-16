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Илон Маск внёс залог $10 тысяч за билет на ракетоплан VSS Ричарда Брэнсона

16 июля 2021 21:54
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Помимо Маска, депозит внесли ещё 600 человек из 58 стран.

Илон Маск внёс залог $10 тыс. или 744 тысячи рублей за билет на ракетоплан VSS Unity компании Virgin Galactic. Об этом рассказал миллиардер Ричард Брэнсон, который 11 июля впервые полетел в космос на этом аппарате, передает iphones.ru со ссылкой на Business Insider.

Помимо Маска, депозит внесли ещё 600 человек из 58 стран. Среди них Том Хэнкс, Джастин Бибер и Леди Гага.

Virgin Galactic планирует начать космические путешествия в 2022 году. Билет будет стоить $250 тыс. или 18,6 млн рублей. В эту стоимость входит обучение и скафандр.

11 июля Ричард Брэнсон совершил первый коммерческий полёт в космос на собственном ракетоплане VSS Unity. Он достиг высоты 86 км и несколько минут был в невесомости. 

 

Фото:   iphones.ru

Теги: билет на ракетоплан Илон маск

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