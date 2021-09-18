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Илон Маск лично провёл экскурсию по заводу SpaceX для внука и правнука советского конструктора Сергея Королева

18 сентября 2021 10:35
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Илон Маск лично провёл экскурсию по заводу SpaceX для внука и правнука советского конструктора Сергея Королева

Внук и правнук легендарного советского конструктора Сергея Королёва, создателя первого искусственного спутника Земли, посетили завод SpaceX. Экскурсию провёл лично Илон Маск.

Ранее Маск публично пригласил Андрея Королёва в США. Андрей поделился впечатлениями от этой встречи в своём Instagram.

Маск заявлял, что восхищается деятельностью Сергея Королёва. В честь него назван один из конструкторских залов SpaceX. В компании также висит его портрет.

Напомним, что Сергей Королёв был одним из первооткрывателей практической космонавтики в мире.

Полёт Гагарина и множество других космических проектов Советского Союза были осуществлены благодаря Сергею, сообщает РИА Новости.

Теги: Илон маск

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