Каждый третий житель Самары готов принять участие в колонизации Марса

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Илон Маск ради колонизации Марса продает свой дом в районе залива Сан-Франциско. А готовы ли россияне к колонизации Марса? По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в нашей стране число желающих полететь на Красную планету за 3 года снизилось на четверть. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Больше всего желающих оказалось в Челябинске, где 43% опрошенных респондента оказались «за». Против выступили 57% участников опроса. Самара занимет четвертое место в рейтинге городов, где людям близка идея освоения космоса и других планет. Согласных полететь на Марс оказалось 36% жителей, а отказались бы от такой идеи 64% респондентов из города.

В целом по России на Марс хотели бы 26% экономически активных россиян: «Полечу, когда там будет база»; «В компании Илона Маска — почему бы и нет?» Не готовы покорять Красную планету 74% опрошенных: «На Земле куча дел!»



Мужчины мечтают о Марсе чаще женщин (31% против 20%). Чем старше россияне, тем реже они пребывают в мечтах о покорении этой планеты: 31% среди опрошенных до 34 лет и 18% среди граждан старше 45 лет.



За последние 3 года число россиян, готовых отправиться в космическое путешествие, сократилось: в 2018 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, на Марс был готов отправиться каждый третий опрошенный (34%), сегодня — каждый четвертый (26%).



Среди населения городов-миллионников чаще всего о желании улететь на Марс говорят жители Челябинска: покинуть родные места ради Красной планеты хотели бы 43% из них. Судя по комментариям опрошенных, тема космоса стала близка населению Чугунной столицы России с момента падения Челябинского метеорита в 2013 году. В число городов, жители которых чаще всего выражают готовность полететь на Марс, вошли также Нижний Новгород (39%), Уфа (37%), Самара (36%) и Омск (35%). Меньше всего тех, кто хотел бы участвовать в колонизации Марса, — среди жителей Красноярска (18%), Краснодара (21%) и Воронежа (23%).

Фото: pixabay.com



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 327

Время проведения: 25 мая — 17 июня 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов