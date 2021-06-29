Илон Маск переехал в модульный дом за $50 000

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Илон Маск переехал в крошечный модульный дом за 50 000 долларов в Бока-Чика, штат Техас, поселившись недалеко от офиса SpaceX, передает iphones.ru.

Размер дома Маска составляет всего 6×6 метров.

Новое жилье гендиректору и главному инженеру компании SpaceX предоставила компания Boxabl из Лос-Анджелеса. Называется этот дом The Casita.



Новое жильё Маска совсем рядом с офисом SpaceX.

Boxabl Casita – это модуль. Из нескольких таких можно создать любое нестандартное здание, говорит Галиано Тирамани, руководитель отдела развития бизнеса Boxabl.

Внутри модуля есть всё необходимое для проживания: холодильник, плита, стиральная и сушильная машина, ванная комната и кухня. Собирается такой дом буквально за один день:

На данный момент компания не успевает сделать подобные модули всем желающим: в списке предзаказов больше 1000 человек, которые уже внесли первоначальный депозит и ждут свои «Каситы».

"Последние несколько лет мы занимались исследованиями, и разработали революционное решение для быстрого строительства высококачественного доступного жилья. Этот продукт может улучшить жизнь миллионов людей", - Галиано Тирамани, руководитель отдела развития бизнеса Boxabl.

В начале июня Илон Маск написал в Твиттере, что он продал свои дома, за исключением одного в районе залива, который сдан в аренду для проведения мероприятий.

Заказать такой модульный дом с установкой может каждый, правда придётся подождать своей очереди. Стоимость модуля составляет $50 000, или 3 610 850 рублей. Также можно взять такой дом в аренду за $250 в месяц.

К сожалению, Boxabl доставляет свои дома только в пределах США, хотя в планах компании открыть дополнительное производство в Канаде.

Фото: iphones.ru