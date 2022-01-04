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Байден не мог выйти из самолета в течение получаса из-за снежной бури

4 января 2022 15:12
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Президент США не мог покинуть самолет из-за застрявшего в снегу трапа.

Сильные снегопады обрушились на американскую столицу и соседние штаты. Президент США Джозеф Байден из-за снегопада около получаса не мог покинуть самолет по прибытии в Вашингтон, сообщает РБК со ссылкой на телекомпанию NBC.

«Десятки сотрудников авиабазы Andrews в спешке чистили от снега летное поле перед возвращением Байдена. В какой-то момент в снегу застрял трап, по которому президент обычно выходит из самолета. Это привело к тому, что президент и сотрудники его аппарата не могли покинуть борт в течение примерно получаса», — отмечает телекомпания.

В конце концов снег удалось расчистить и трап был подан. Президент США спустился по нему, прикрывая лицо от летящих хлопьев снега.

Байден возвращался в Вашингтон из родного штата Делавэр после новогодних каникул. Байден отправился в резиденцию в автокортеже. Из-за сложных погодных условий автомобили двигались со скоростью около 20 миль в час (чуть больше 30 км/ч. — РБК).

 

Фото:   скриншот видео

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