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13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате

30 ноября 2023 09:19
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13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате

В хостеле в Алма-Ате произошел пожар. По предварительным данным, погибли 13 человек. О происшествии сообщил городской департамент по ЧС.

Как отмечается, сообщение о пожаре на улице Ади Шарипова поступило на пульт в 5:33 по местному времени (2:33 по времени Москвы) 30 ноября. В момент прибытия на место первого пожарного подразделения горело подвальное помещение трехэтажного жилого дома. Первый этаж и подвал здания переоборудованы под хостел, передает РИА Новости.

Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в 6:22.

В ходе тушения были обнаружены тела 13 человек. Их личности устанавливаются. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом.

В момент ЧП в хостеле находились 72 человека, 59 из них эвакуировались самостоятельно.

В борьбе с пожаром задействованы 46 человек личного состава и 13 единиц специальной техники, пишет Смотрим.

Теги: Пожар

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