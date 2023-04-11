Самарская область одержала победу в конкурсе «Маршрут Построен»

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В 1 этапе конкурса из 67 регионов страны были выбраны топ-20 региональных команд, которые в финале трудились над итоговым заданием конкурса: создавали яркие маршруты, где участники откроют для себя выбранный регион всего за 3 дня.

По результатам оценки экспертного жюри и народного голосования в список топ-10 конкурса вошли:

— Самарская область;

— Волгоградская область;

— Республика Дагестан;

— Красноярский край;

— Нижегородская область;

— Орловская область;

— Рязанская область;

— Санкт-Петербург, город федерального значения;

— Тульская область;

— Челябинская область.

Именно эти маршруты будут дальше развиваться и дополняться, чтобы в итоге стать официальными турами программы «Больше, чем путешествие».

И уже в 2023 году в Самарскую область приедут более 1000 участников молодежного проекта.

Региональная команда, включая министерство туризма Самарской области и «Туристский информационный центр Самарской области», показала готовность региона принимать гостей-туристов и рассказала про туристический потенциал территории: маршруты, экскурсии, инфраструктуру, мероприятия и медиа-сопровождение.

Фото: департамент информационной политики СО