С января по сентябрь туристский поток на территории Самарской области составил более полутора миллионов человек

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Самарская область – один из регионов России с высоким туристическим потоком. В конце июля в области был зафиксирован рекорд по количеству туристов, посетивших наш регион за последние 10 лет, – более 1 миллиона человек. По итогам 9 месяцев эта цифра возросла до полутора миллионов.

Растущая привлекательность региона для туристов – результат планомерной работы областного Правительства по продвижению туристических ресурсов и реализации задач, поставленных Губернатором Дмитрием Азаровым, и в государственной программе «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2015 – 2025 годы».

«В 2021 году состоялся ряд значимых мероприятий по продвижению туристских возможностей Самарской области. Мы рассказали о регионе в Екатеринбурге, Уфе, Тюменской, Пермской областях. В этом году мы приняли участие в международных туристических выставках «MITT» и «Интурмаркет», Международном форуме-выставке «ОТДЫХ Leisure» 2021, в онлайн выставке «Знай наше: лето-2021», на этих площадках мы активно рекламировали возможности отдыха в Самарской области, – отметил заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов. – Кроме того, мы стараемся рекламировать наш регион посредствам размещения информации на медиафасадах в регионах, активно используем рекламу в аэроэкспрессах и сапсанах, размещаем информацию в федеральных профильных СМИ, в том числе в бортовых журналах авиакомпаний Аэрофлот, S7, R- FLIGHT. Активно используем и механизм продвижения через федеральные телеканалы, только в этом году было отснято 11 тревел передач и сюжетов о Самарской области, которые транслируются на федеральных каналах. Также активно в этом году мы использовали продвижение туристических возможностей региона через федеральных и региональных туроператоров. За период с июля по сентябрь 2021 года в регионе побывали более 50 представителей туристических компаний, который формируют туры в Самарскую область».

Так, в период с января по сентябрь 2021 года туристский поток на территории Самарской области составил более 1 592 000 человек и вырос на 21,7% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

Объём трат туристов на территории Самарской области в период с января по сентябрь 2021 года вырос на 46,1% по отношению к периоду с января по сентябрь 2020 года и составил 6,246 млрд. рублей.

С января по сентябрь 2021 года выделяются ТОП-10 регионов, из которых приехали туристы: Оренбургская, Ульяновская, Саратовская Нижегородская, Свердловская области, Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Республика Башкортостан.

Большинство приезжих туристов с января по сентябрь 2021 года – женщины – 57,8%, мужчины – 42,2%.

Фото: правительство СО