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С 3 по 9 января 2024 года в Поволжье прошел ГрандТур «Оранжевая миля». Автопробег состоялся в преддверии проведения в Самарской области Первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулёвская миля 2024», который пройдет с 7 по 11 февраля в Тольятти.

Участниками и организаторами ГрандТура стала команда «Энтузиастов скорости» – создателей и организаторов Фестиваля скорости на льду «Байкальская миля», Фестиваля скорости на открытой воде «Балтийская миля» и Фестиваля скорости на льду «Жигулёвская миля».

Своей целью организаторы ГрандТура ставили показать и рассказать о как можно большем количестве интересных мест, проехав по обеим берегам реки Волги. Лозунгом «Оранжевой мили» была выбрана фраза «Спорим, что вы этого не видели?».

За 7 дней пути команда «Энтузиастов скорости» преодолела отметку в почти 1433 км, что очень символично и можно считать хорошей приметой – именно такова длина основной дистанции новой «Жигулёвской мили»! Экипажи прошли по маршруту Тольятти – Самара – Альметьевск – Нижнекамск – Набережные Челны – Казань – Буинск – Ульяновск – Сызрань – Жигулёвск – Тольятти. Местом старта и финиша не случайно был выбран город Тольятти – столица отечественного автопрома, и родина АВТОВАЗа, выступающего титульным партнером «Жигулёвской мили 2024».

Главным средством передвижения на этом долгом пути стали 3 автомобиля, которые предоставил титульный партнер «Жигулёвской мили 2024» АО «АВТОВАЗ» – LADA Vesta Sport, LADA Vesta SW Cross и LADA Niva Travel. Организаторы обещали провести самый честный тест-драйв для отечественного автопрома и вот результат: автомобили прекрасно показали себя в условиях сильных морозов (до -27 С). Маршрут был пройден без единой поломки, при идеально работающих печках и обогревах руля.

Всего участники смогли посетить и снять небольшие сюжеты о более чем 20 самых разных объектах, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

Фото: министерство туризма Самарской области