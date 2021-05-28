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В Тольятти стартовал инновационный туристический проект

28 мая 2021 11:31
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В Тольятти стартовал инновационный туристический проект

27 мая в Тольятти официально заработал интерактивный гид по памятникам, объектам советского модернизма и общественным пространствам Автозаводского района. Проект «Виртуальная прогулка по Тольятти» был разработан компанией МТС при поддержке администрации городского округа Тольятти и Правительства Самарской области. Торжественная презентация проекта «Интерактивный гид «Виртуальная прогулка по Тольятти» с участием руководства администрации города, Правительства Самарской области и компании МТС, состоялась в сквере 50-летия АВТОВАЗа. 

В рамках проекта был разработан виртуальный путеводитель на платформе Izi.travel c аудиогидом по памятникам советского модернизма Тольятти, которые являются визитной карточкой города. Такая интерактивная экскурсия стала возможной благодаря современным технологиям. Отметим, подобный проект ранее уже был успешно реализован компанией МТС в городах Самара и Сызрань.

«Мы начинали этот проект в 2018 году в Самаре, в рамках Чемпионата мира по футболу для того, чтобы российские и иностранные туристы могли ориентироваться и понимать, где они находятся. Сделали это достаточно несложным в исполнении благодаря QR-кодам. Затем стало понятно, что это очень интересный проект, потому что за время проведения Чемпионата мира им воспользовалось порядка 100 тысяч человек. Сейчас самарский проект значительно вырос и насчитывает 80 достопримечательностей. Поэтому мы, безусловно, очень хотели сделать этот проект в Тольятти и очень благодарны руководству города, Министерству культуры и департаменту туризма Самарской области, что они нас поддержали», – отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Объекты, которые были включены в «прогулочный» маршрут по Тольятти, выбирали сами жители города. На открытом онлайн-голосовании тольяттинцы отметили 16 наиболее интересных, с их точки зрения, достопримечательностей Автозаводского района, которые вместе с Памятником В.Н. Татищеву и вошли в интерактивный туристический путеводитель.

«Очень приятно, что двери нашего города открыты для всего нового и инновационного. Мы благодарны компании МТС, которая обратилась с этой великолепной затеей в администрацию, потому что большая часть населения сегодня живет в виртуальном пространстве. Всегда отрадно осознавать, что ты живешь в городе, где есть красивые объекты, которыми можно гордиться. И компания МТС показывает пример того, как власть и бизнес видят запросы общества. Горожане отвечают на это взаимностью, и мы с удовольствием отмечаем, что этот тренд ими подхватывается. Как заявил Губернатор в своем послании, только сообща можно улучшить город. Поэтому я рад, что к этому проекту руку приложили жители Тольятти. Помимо этого, развитие знаний о своем городе предполагает, что люди начинают им гордиться, и стремятся остаться в Тольятти», – подчеркнул заместитель главы, глава администрации Автозаводского района Юрий Хвостов.

В «Виртуальную прогулку по Тольятти» вошли популярные места прогулок в Автозаводском районе: Итальянский сквер, Сквер 50-летия АВТОВАЗа, Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова, мемориал в честь 40-летия Победы в ВОВ, Памятник Преданности, а также серия монументально-декоративных композиций «История транспорта». Помимо этого, в проект вошли культурные и спортивные учреждения, памятники и здания в стиле советского модернизма. 

«Мы очень рады, что открываем этот проект в Тольятти, это действительно важный шаг в развитии туризма Самарской области. Отмечу, что он реализуется сегодня сразу на четырех территориях – в Самаре, Тольятти, Сызрани и Самарской луке. Технологичный и современный проект «Виртуальная прогулка» полюбился большому количеству жителей Самарской области. Нет сомнений, что проект будет развиваться и расширяться, охватывая новые территории и вбирая в себя новые объекты», – подчеркнул руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Рядом с объектами, вошедшими в пешеходный маршрут проекта, установлены информационные стенды с QR-кодами, при сканировании которых пользователь попадет на страницу с виртуальной экскурсией по Тольятти. Благодаря такой стеле каждый тольяттинец и гость города может посмотреть фотографии и послушать аудиогид по каждому из объектов экскурсии. Открытие одной из таких информационных стел состоялось 27 мая в сквере 50-летия АВТОВАЗа. 

«Изначально мы хотели сделать около десяти объектов, но горожане приняли активное участие в выборе общественных пространств, поэтому мы увеличили их число до 16. Думаю, что мы будем и дальше развивать этот проект, ведь в городе есть еще и Центральный с Комсомольским районы, в которых есть интересные места. Как компания мы выбрали для себя направление туризма, потому что видим перспективы развития внутреннего туризма в Самарской области. Благодаря этому проекту, думаю, мы напомним и нашим жителям о том, что живем в очень красивом и живописном месте, а также привлечем гостей в Самарскую область», – рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Теги: Тольятти туризм

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