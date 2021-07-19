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По Президентскому гранту в Тольятти создадут экскурсионный маршрут по знаковым местам строительства города

19 июля 2021 13:35
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По Президентскому гранту в Тольятти создадут экскурсионный маршрут по знаковым местам строительства города

Представители Поволжского государственного университета сервиса (ПВГУС) помогут создать экскурсионный маршрут по Тольятти, который познакомит школьников с историей создания города. Экскурсия будет создана в рамках проекта «Профессия строитель – это звучит гордо», вошедшего недавно в число победителей конкурса на получение Президентского гранта. Автор проекта - Фонд имени Н.Ф.Семизорова – давний партнер ПВГУС.  

Проект направлен на сохранение памяти об истории создания Тольятти, популяризацию профессии строителя и повышению интереса к ней у молодых людей. «Создание такой экскурсии, конечно, сделает хороший вклад и в развитие туризма на территории Самарской области. Как профильный университет мы рады, что подключимся к разработке уникального, по сути, экскурсионного маршрута», - отметила заведующая кафедрой «Гостеприимство и межкультурные коммуникации» ПВГУС Наталья Алексеева. 

Команда проекта, куда входят ветераны Куйбышевгидростроя, преподаватели ПВГУС и школы №93 Тольятти, разработает маршрут экскурсии, займется сбором материала по истории создания города Тольятти, трудового подвига героев-строителей Куйбышевгидростроя, построивших Волжскую ГЭС, АвтоВАЗ и другие объекты. На основе собранных фактов, фотоматериалов и историй очевидцев будут составлены аудио- и видеоэкскурсии. Написанием текстов для роликов займутся представители кафедры «Гостеприимство и межкультурные коммуникации» ПВГУС. Не исключено, что к процессу работы над созданием роликов подключатся и студенты ПВГУС.  

Аудио- и видеоэкскурсии авторы проекта намерены направить во все школы Тольятти и не только, чтобы как можно больше подростков смогли познакомиться с историей строительства Автограда. Ролики будут доступны в интернете. 

Непосредственно пеший экскурсионный маршрут должен быть готов к маю 2022 года. На точках планируется установить информационные планшеты, а сами точки занести в систему 2ГИС. Таким образом, любой житель или гость Тольятти сможет пройти по нему и познакомиться с историей создания города. 

Целевая аудитория проекта – ученики 7-11 классов, однако открыть для себя знаковые места строительства Тольятти явно будет интересно не только подросткам. 

Теги: Тольятти туризм экскурсии

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