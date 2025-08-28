Я нашел ошибку
Главные новости:
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
Тема форума – «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».
Самарская область принимает участие в XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025»
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября 2025 года.
В Самарской области стартовал студенческий конкурс «Студент года 2025»
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии.
Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
В ходе акции активным представителям общественности вручают памятные знаки Губернатора Самарской области и благодарственные письма главы города.
«Самарская область – наш дом»: акция же объединила более 2,5 тысяч человек в Самаре
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности.
В Самаре бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы осужден за получение взяток
В губернии обсудили развитие сувенирной продукции

28 августа 2025 16:02
172
Мероприятие было направлено на укрепление имиджа региона и развитие региональных брендов через сувенирную индустрию – как неотъемлемую часть туристического опыта.

27 августа 2025 года в Самарской области на площадке регионального центра «Мой бизнес» прошел круглый стол «Популяризация региона через развитие сувенирной продукции», собравший представителей туротрасли, производителей сувениров и розничных точек реализации. Мероприятие было направлено на укрепление имиджа региона и развитие региональных брендов через сувенирную индустрию – как неотъемлемую часть туристического опыта.

«Развитие региональных брендов, а также популяризация региона через сувенирную продукцию важный инструмент для правильного позиционирования Самарской области как внутри, так и за ее пределами. Наша область богата умельцами и мастерицами, и наша задача рассказать и показать все грани Самарской области», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

В рамках мероприятия был презентован новый тревел-маркет «Ягоза», новая линейка сувенирной и полиграфической продукции «Метида», проекты известной в сувенирной отрасли компании «Индиго» и история создания бренда «BUNTARKA».

Своим опытом и планами поделился руководитель управления туризма администрации г.о. Новокуйбышевск Андрей Тютюгин. В обсуждении приняли участие представители Самары, Тольятти и Сызрани, что подчеркивает межмуниципальный подход к развитию сувенирной экономики.

Дискуссия по итогам презентаций позволила наметить конкретные точки сотрудничества для усиления присутствия сувенирной продукции в туристической экосистеме региона: помощь в разработке стандартов качества, продвижении региональных марок, в том числе за пределами области, организации логистики и пространств для экспозиций сувенирной продукции в туристических локациях.  Участники дискуссии согласились, что сувенирная продукция способствует экономическому росту через поддержку местных производителей и малого бизнеса, повышает узнаваемость территории и формирует устойчивый туристический бренд. Координация усилий власти, производителей и торговых точек позволит усилить приток туристов и увеличить доходы от культурно‑познавательных и других активностей региона.

В рамках мероприятия прошла выставка‑продажа сувениров. В экспозиции были представлены платки, сувенирное мыло, керамические панно, шоперы и другие изделия. Общая черта – любовь авторов к Самарской области и высокий уровень ремесленного исполнения.

Повышение туристической привлекательности региона — одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

 

Фото:   министерство туризма СО

Теги: Самара Туризм

Новости по теме
Это экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.
15 августа 2025, 16:57
Экотропы Самарской области теперь на национальном туристическом портале
Это экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина. Туризм
791
Самарцев приглашают прогуляться по Москве в VR-очках и попробовать ледяной чай.
07 августа 2025, 17:41
В Самаре откроется мобильный туристско-информационный центр Москвы с бесплатными активностями
Самарцев приглашают прогуляться по Москве в VR-очках и попробовать ледяной чай. Туризм
690
Беларусь является одним из приоритетных  туристических направлений для региона.
23 июля 2025, 17:47
Международное сотрудничество в сфере туризма обсудили с Республикой Беларусь
Беларусь является одним из приоритетных  туристических направлений для региона. Туризм
708
В центре внимания
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
1024
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
511
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:32
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
277
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025  09:27
Самарская область подверглась атаке беспилотников
735
