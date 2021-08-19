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Таиланд разрешил привитым "Спутником V" въезд в туристические районы

19 августа 2021 21:59
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Бангкок будет принимать российские документы о вакцинации от коронавируса, заявило посольство России в Таиланде.

Бангкок будет принимать российские документы о вакцинации от коронавируса, заявило посольство России в Таиланде, передает РИА Новости.

"В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутника V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц", — сказано в релизе. Сроки озвучат позже.

"Песочницы" — отдельные курортные зоны королевства, в частности Пхукет. Подробная информация о доступных районах, а также о порядке въезда будет обновляться на сайте Агентства по туризму Таиланда.

Сейчас в страну могут приехать только те, кто привился одобренными ВОЗ вакцинами. Россияне же должны соблюдать двухнедельный карантин.

В дальнейшем, по мнению экспертов, для отдыха в Таиланде нужно будет предоставить сертификат об иммунизации, заполнить свидетельство о въезде, предъявить подтверждение бронирования (с предоплатой) в сертифицированном отеле.

Также туристу предстоит оплатить четыре ПЦР-теста, установить мобильное приложение для отслеживания местоположения и состояния здоровья. Страховка должна покрывать лечение минимум на 100 тысяч долларов, включая риски коронавируса.

 

Фото:    pixabay

Теги: Бангкок привитым "Спутником V" туризм

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