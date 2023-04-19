Стартовала информационно-рекламная кампания по продвижению летнего отдыха в Самарской области

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Цель рекламной кампании привлечь внимание к отдыху в Самарской области в весенне-летний сезон.

На 22 медиафасадах в Новосибирске и Екатеринбурге, размещены яркие рекламные ролики об отдыхе в Самарской области. В основу рекламной концепции легли исследования, полученные в 2022 году, на основании того, что интересует туриста в Самарском регионе.

«Медиафасады расположены в местах массового скопления людей, для жителей городов-миллионников представлена возможность ознакомиться с вариантами отдыха на территории Самарской области. Напомню, что в текущем году полетные программы летнего расписания насчитывают до 10 еженедельных рейсов из Новосибирска и 9 из Екатеринбурга в Самарскую область», — объяснил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Города для размещения рекламной кампании были выбраны не случайно. Это именно те города, откуда ожидается значительный туристический поток в Самарскую область в летний сезон. Обусловлено это наличием удобной логистики, прямым авиасообщением и опытом взаимодействия с туроператорами, готовыми запускать туристические программы в наш регион.

Мероприятие реализовано туристским информационным центром Самарской области при поддержке министерства туризма Самарской области в рамках реализации государственной программы «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2015-2025 годы, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО