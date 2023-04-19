Стартовала информационно-рекламная кампания по продвижению летнего отдыха в Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
На 2023 год  запланировано проведение  противоклещевых обработок на территории общей площадью 4391,99 га.
В Самарской области с начала сезона зарегистрировано 427 пострадавших от укусов клещами, из них 153 ребенка
Для тушения пожара привлечены 65 человек и 23 единицы техники.
В Новокуйбышевске горят три частных жилых дома
Контроль качества работ предусмотрен на всех этапах.
Состояние моста «Южный» и путепровода «Аврора» после ремонта оценивают специалисты и общественники 
В Большеглушицком и Пестравском муниципальных районах он проинспектировал ход реконструкции и строительства важных для региона социальных и коммунальных объектов.
Виктор Кудряшов совершил рабочую поездку в южные районы губернии
Победители конкурса российских брендов продвинут свои товары в торговые сети и на маркетплейсы.
До 26 апреля предприниматели Самарской области могут подавать заявки на участие в конкурсе российских брендов
Она  рассказала, что компания как гарантирующий поставщик давно занимается развитием клиентских сервисов.
Руководитель ЭнергосбыТ Плюс Юлия Чернявская приняла участие в Российском международном энергетическом форуме
И Спартакиада по настольным спортивным играм.
В Октябрьске пройдет Межмуниципальный слет «серебряных» волонтеров
Камчатский медведь — самый крупный из бурых медведей в России.
В поселке на Камчатке бурый медведь занял старый пустующий дом и не хочет выходить
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.6
-0.03
EUR 89.57
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли
Самарские транспортные полицейские и общественники провели профилактические встречи с подростками
К празднованию Дня всемирного наследия присоединяется самарский музей-галерея «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Стартовала информационно-рекламная кампания по продвижению летнего отдыха в Самарской области

19 апреля 2023 15:32
98
Цель рекламной кампании привлечь внимание к отдыху в Самарской области в весенне-летний сезон.

Цель рекламной кампании привлечь внимание к отдыху в Самарской области в весенне-летний сезон.

На 22 медиафасадах в Новосибирске и Екатеринбурге, размещены яркие рекламные ролики об отдыхе в Самарской области. В основу рекламной концепции легли исследования, полученные в 2022 году, на основании того, что интересует туриста в Самарском регионе.

«Медиафасады расположены в местах массового скопления людей, для жителей городов-миллионников представлена возможность ознакомиться с вариантами отдыха на территории Самарской области. Напомню, что в текущем году полетные программы летнего расписания насчитывают до 10 еженедельных рейсов из Новосибирска и 9 из Екатеринбурга в Самарскую область», — объяснил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Города для размещения рекламной кампании были выбраны не случайно. Это именно те города, откуда ожидается значительный туристический поток в Самарскую область в летний сезон. Обусловлено это наличием удобной логистики, прямым авиасообщением и опытом взаимодействия с туроператорами, готовыми запускать туристические программы в наш регион.

Мероприятие реализовано туристским информационным центром Самарской области при поддержке министерства туризма Самарской области в рамках реализации государственной программы «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2015-2025 годы, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

 

Фото:   пресс-служба министерства туризма СО

Теги: Самара Туризм

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Обзорная экскурсия по городу — это отличный вариант провести время с близкими и родными, показать город гостям города, школьникам и студентам.
13 апреля 2023, 15:39
Возобновляются экскурсии по Самаре на автобусе-кабриолете
Обзорная экскурсия по городу — это отличный вариант провести время с близкими и родными, показать город гостям города, школьникам и студентам. Туризм в Самаре
467
Именно эти маршруты будут дальше развиваться и дополняться, чтобы в итоге стать официальными турами программы «Больше, чем путешествие».
11 апреля 2023, 20:42
Самарская область одержала победу в конкурсе «Маршрут Построен»
Именно эти маршруты будут дальше развиваться и дополняться, чтобы в итоге стать официальными турами программы «Больше, чем путешествие». Туризм в Самаре
515
Жители Новосибирска имеют большой интерес к путешествиям в Самарскую область.
07 апреля 2023, 14:39
Туристические возможности Самарской области презентованы в Новосибирске
Жители Новосибирска имеют большой интерес к путешествиям в Самарскую область. Туризм в Самаре
554
В центре внимания
В Большеглушицком и Пестравском муниципальных районах он проинспектировал ход реконструкции и строительства важных для региона социальных и коммунальных объектов.
19 апреля 2023  16:51
Виктор Кудряшов совершил рабочую поездку в южные районы губернии
59
Проект
19 апреля 2023  12:51
Проект "Карта жителя" для платежной системы "Мир" является в Самарской области опорным
159
24 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон
19 апреля 2023  11:35
24 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон
231
Губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от машин скорой и неотложной помощи – всего 105 автомобилей – в больницы и поликлиники.
18 апреля 2023  14:44
В медучреждения Самарской области поступили более ста новых машин скорой и неотложки
493
В Самарской области выпущено более 80 тысяч Карт жителя
18 апреля 2023  13:32
В Самарской области выпущено более 80 тысяч Карт жителя
388
Весь список