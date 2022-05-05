Самарцы назвали страны, в которые хотели бы отправиться в отпуск

64

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос работников Самарской области, чтобы выяснить, в какую страну они бы предпочли поехать в свой отпуск.

Недавнее прекращение авиасообщения с некоторыми странами повлияло на отпускные планы 18% работников Самарской области. Чаще всего это высший менеджмент (53%), юристы (44%), а также ИТ-специалисты с маркетологами (по 39%).

Самый популярный формат отдыха у самарцев – пляжный, его отметили 41% опрошенных, 38% ценят активный отдых, столько же интересуются спа-турами и санаторно-курортным отдыхом, 35% – экскурсионными турами. Кроме того, 29% работников региона любят проводить отпуск дома или на даче.

Если рассматривать заграничный отпуск, то из всех доступных стран 35% работников Самарской области предпочли бы поехать в Турцию, по 26% хотели бы отдохнуть в Египте или на Кипре, по 18% - в Таиланде или ОАЭ.