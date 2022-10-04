Самарцы назвали самые частые проблемы с заселением в отель

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Сервис поездок и путешествий Туту.ру выявил самые распространённые проблемы, которые происходят при заселении в гостиницу. В опросе, прошедшем на сайте сервиса (https://www.tutu.ru/), приняли участие 1 462 человека. Ранее Туту.ру выяснил, что с различными проблемами при заселении столкнулись 25% путешественников, забронировавших отель за последние два года, а 7% когда-либо оказывались в ситуации, когда их вовсе не заселяли в забронированное жильё.

Самая частая проблема — разочарование от увиденного: 33% респондентов сталкивались с ситуацией, когда отель в реальности выглядел хуже, чем на картинках.

Около 18% участников опроса оказывались жертвами овербукинга — когда бронь была сделана, но при заселении выяснилось, что номеров не хватает. У 15% опрошенных была проблема, когда сотрудники гостиницы не видели в системе сделанную бронь, а у 8% — когда не находили информацию о произведённой заранее оплате.

У 12% респондентов была ситуация, когда их заселили в номер не той категории, а шести процентам участников опроса при заселении назвали цену выше, чем при бронировании. Наконец, 8% принявших участие в исследовании Туту хоть раз приезжали по адресу, указанному в бронировании, но гостиницы не оказывалось на месте.

Результаты опроса «С какими проблемами вы когда-либо сталкивались при заселении в гостиницу?»

33% — Отель выглядел хуже, чем на картинках

18% — Овербукинг (не хватило номеров, хотя бронь прошла)

15% — Отель не видел мою бронь в системе

12% — Заселили в номер не той категории

8% — Отель не видел информацию об оплате, хотя всё было оплачено заранее

8% — Гостиницы не оказалось на месте

6% — Цена оказалась выше, чем при бронировании

Туту Отели (https://hotel.tutu.ru/) берут на себя основные риски клиентов при заселении — клиент не останется без номера, а в крайнем случае получит стоимость бронирования обратно. Сервис гарантирует заселение в случаях овербукинга или если в гостинице не видят оплату или бронь клиента. Также Туту Отели решат проблему путешественника, если он приехал заселяться в гостиницу, а такой гостиницы нет или она закрыта.

«В Туту мы не оставим гостя один на один с проблемой при заселении: приложим все усилия, чтобы быстро найти адекватную замену и, если она далеко, — оплатим трансфер. Мы компенсируем разницу, если альтернативные варианты стоят дороже. А если ни один вариант не устроит клиента, то быстро вернём деньги. Сейчас по такой схеме мы работаем с более чем шестью тысячами объектов по всей России и будем увеличивать их количество», — говорит заместитель генерального директора Туту.ру Сергей Николаев.