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Самарские краеведы и экскурсоводы: в губернии втрое увеличилось число туристов из других регионов России

11 августа 2021 23:39
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Сегодня Самарская область входит в десятку регионов России, наиболее привлекательных для туризма.

Самарские краеведы и экскурсоводы отметили, что за последнее время в регионе стало втрое больше туристов из других регионов России. По их мнению, это заслуга Правительства Самарской области и департамента туризма, которые транслируют наши туристические маршруты и возможности на федеральный уровень.

"Если раньше среди моих клиентов были в основном местные жители, то сейчас значительная доля гостей со всей России. Иногородних стало примерно в три раза больше. Это, безусловно, приятно, потому что наша область действительно заслуживает быть известной. И то, что об этом узнают люди за её пределами, во многом заслуга департамента туризма Самарской области. Департамент приглашает к нам в регион федеральные телеканалы, организует пресс-туры", - отмечает самарский краевед Пётр Якубсон.

Сегодня Самарская область входит в десятку регионов России, наиболее привлекательных для туризма. Правительство Самарской области поддерживает это направление и строит амбициозные планы.

Так, в начале августа впервые за всю историю Самарской области губернатор Дмитрий Азаров собрал вместе краеведов и историков, архитекторов и блогеров, глав министерств и ведомств для обсуждения перспектив восстановления и преображения знаковых мест региона и развития туризма. В числе прочих предложений и инициатив Дмитрий Азаров озвучил идею создания отдельного министерства туризма, которое просто необходимо на фоне вхождения губернии в топовую десятку популярных туристических мест. Глава региона отметил:

"Я считаю это серьёзным достижением команды, которая работает в Правительстве региона. Более того, эти успехи достигнуты в короткий срок, и они дают нам основание всерьёз задуматься о создании отдельного министерства туризма. Мы понимаем, какой огромный потенциал есть в регионе и ещё не реализован".

По мнению главного библиографа Самарской областной научной библиотеки Александра Завального, Минтуризма позволит раскрыть туристический потенциал Самарской области. Он считает, что это станет большим подспорьем для перспективных направлений туризма всей губернии.

Директор историко-краеведческого музея Волжского района имени А.В. Юшкина Елена Гундорина считает, что новый этап развития туризма увеличит потоки путешественников в сельские территории и районные историко-краеведческие музеи, передает sova.info.

 

Фото: pixabay

Теги: самарская область туризм

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