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Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге

24 января 2024 11:35
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Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге

Журнал «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» провели девятое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов. В 2023 году Самарская область повысила свои показатели еще на одну ступень в ТОП-10 национального туристического рейтинга и заняла 9 место среди регионов России. Напомним, что 5 лет назад Самарская область занимала 23 место, а с 2021 года губерния сохраняла свои позиции на десятом месте национального рейтинга.

Особое внимание развитию туризма уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Результатом планомерной работы становится ежегодный рост туристического потока, который подчеркивает интерес жителей страны к нашему региону. Важно и то, что сегодня туризм стал заметным сектором экономики нашего региона,

 «Туризм - это очень важная для меня как для коренного самарца тема. Мы заинтересованы в том, чтобы люди приезжали в наш регион и увозили отсюда впечатления и память о нашей прекрасной земле, о доброжелательных людях, которые здесь живут. Но не менее важен и другой аспект – всё это работает и на сохранение исторической памяти, на просвещение жителей Самарской области, у которых сегодня есть явный интерес к истории родного края. Это самое главное и самое ценное, – подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров. – Приедут к нам из других регионов и стран – очень хорошо, мы этому рады. Но очень важно, чтобы жители Самарской области больше узнавали о родной земле, о её истории – и славной, и трагической – о разных эпохах, о разных культурах. Невозможно любить то, что ты не знаешь. Чем больше ты узнаёшь о чём-нибудь, тем больше ты в это влюбляешься».

Оценивали регионы при составлении национального туристического рейтинга по уровню развития туристической отрасли, гостиничной и санаторно-курортной инфраструктуры, доходности сферы гостеприимства и её вклада в экономику субъекта, популярности региона у соотечественников и иностранных туристов, а также по наличию уникальных объектов культуры. Кроме того, на рейтинг региона влияет непосредственный туристический поток и даже интерес потенциальных отдыхающих, который анализируется по количеству запросов в интернет-поисковиках.

Рост данных показателей свидетельствует об активном развитии в Самарской области регионального туристического бизнеса, предлагающего широкий спектр туристических услуг с разным ценовым сегментом и наличии в регионе мер государственной поддержки, направленных на стимулирование внутреннего туризма. Такая поддержка регионального туристического бизнеса во многом стала возможной благодаря активному участию Самарской области в мероприятиях национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемого по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Это мероприятия по грантовой поддержке общественных и предпринимательских инициатив, стимулированию спроса на отдых в регионе, развитию инфраструктуры туризма, а также продвижению туристических возможностей Самарской области в других регионах страны.

Теги: Акценты В центре внимания

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