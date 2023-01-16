Россияне рассказали, что хотели бы улучшить на российских курортах

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41% россиян считают, что сервис на российских курортах имеет пока достаточно много недостатков, над которыми нужно работать. А 53% опрошенных видят только незначительные недочеты и в целом сервис их устраивает, выяснили СК «Росгосстрах» и туроператор туров по России «Большая Страна» в ходе опроса*.

В частности, 66% россиян недовольны ценами на жилье, которые, по их мнению, часто завышены, 43% — состоянием снимаемого жилья, отелей и хостелов. 37% отметили проблемы с транспортной доступностью, 35% россиян не понравилось качество питания и уровень сервиса, 31% пожаловались на отсутствующую для разнообразного отдыха инфраструктуру.

Подавляющее большинство респондентов (91%) путешествуют по России. Основным видом транспорта для поездок россияне выбирают самолет (80%). Вторым и третьим по популярности ответами стали поезд (45%) и автомобиль (27%).

Оптимальная продолжительность путешествий по России, по мнению 42% опрошенных, — десять дней, для 33% — 7 дней.

37% россиян готовы потратить на отдых на российских курортах от 30 000 до 50 000 рублей на человека. Еще 23% — от 10 000 до 30 000 рублей, а каждый пятый готов отдать за путешествие от 50 000 до 70 000 рублей на человека.

В путешествиях россияне предпочитают останавливаться в отелях средней ценовой категории. Этот вариант ответа выбрали 70% респондентов. Еще 12% снимают квартиры или комнаты у местных жителей. Интересно, что сложностей с бронированием жилья у половины россиян после ухода иностранных сервисов не возникло, так как они быстро нашли российские аналоги. А вот для четверти россиян поиск жилья теперь стал более проблематичным.

«Внутренний туризм набирает популярность с 2020 года, когда были закрыты границы из-за пандемии и была запущена государственная программа кешбэка за отдых в России. Среди регионов появились новые “лидеры” туризма - Алтай, Сахалин, Русская Арктика, Калининград, Дагестан, Чечня. Выросло количество и качество объектов туристической инфраструктуры. Но главным аргументом в пользу путешествий по России остается первозданная природа нашей страны», — говорит генеральный директор туроператора туров по России «Большая Страна» Юлия Репникова.

«Помимо некачественного сервиса испортить отпуск могут проблемы со здоровьем. Самой частой причиной обращений россиян за медицинской помощью на отдыхе являются болезни желудочно-кишечного тракта, на втором месте – простудные заболевания и далее следуют различные травмы, которые требуют незамедлительного медицинского вмешательства. К сожалению, среди россиян пока не развита культура страхования своего здоровья на время поездок внутри страны, многие полагаются на полис ОМС, — говорит замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова. — Но возможности медицинской страховки путешественника гораздо шире. Профессиональная команда страховщика оперативно организует оказание клиенту медицинской помощи в максимально короткие сроки в клиниках, обладающих современным оборудованием и наличием всех необходимых специалистов даже в праздники. Также страховка путешественника гарантирует, что после лечения застрахованному оплатят проезд к месту проживания, возместят расходы на возвращение домой его несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра, пока он в больнице. Страховая компания также оплатит визит родственника в город, где находится заболевший, а после выписки из больницы оплатит пребывание в гостинице до момента выезда».

*Репрезентативный опрос проведен в декабре 2022 года среди 1238 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ