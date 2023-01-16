Я нашел ошибку
Главные новости:
Больше 5000 раз пришлось вынимать из колодцев мусор, смытый недобросовестными жильцами в унитаз и раковину.
Специалисты «РКС-Самара» за год прочистили 229 километров канализационных труб.
Не вводите данные для доступа в аккаунт в «Телеграме».
Осторожно, мошенники: в регионе участились массовые взломы Telegram-аккаунтов
В Тольятти в Крещенскую ночь будут открыты три купели
В Самаре состоится лыжный марафон «Сокольи горы - 2023»
В Самаре состоится лыжный марафон «Сокольи горы - 2023»
Самарцев приглашают пройти диспансеризацию
Самарцев приглашают пройти диспансеризацию
Новокуйбышевец украл из магазина 17 банок икры
Новокуйбышевец украл из магазина 17 банок икры
Обновлен список штрафуемых неисправностей автомобиля
Обновлен список штрафуемых неисправностей автомобиля
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 67.57
-0.21
EUR 73.11
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне рассказали, что хотели бы улучшить на российских курортах

16 января 2023 11:45
174
Россияне рассказали, что хотели бы улучшить на российских курортах

41% россиян считают, что сервис на российских курортах имеет пока достаточно много недостатков, над которыми нужно работать. А 53% опрошенных видят только незначительные недочеты и в целом сервис их устраивает, выяснили СК «Росгосстрах» и туроператор туров по России «Большая Страна» в ходе опроса*.

В частности, 66% россиян недовольны ценами на жилье, которые, по их мнению, часто завышены, 43% — состоянием снимаемого жилья, отелей и хостелов. 37% отметили проблемы с транспортной доступностью, 35% россиян не понравилось качество питания и уровень сервиса, 31% пожаловались на отсутствующую для разнообразного отдыха инфраструктуру.

Подавляющее большинство респондентов (91%) путешествуют по России. Основным видом транспорта для поездок россияне выбирают самолет (80%). Вторым и третьим по популярности ответами стали поезд (45%) и автомобиль (27%).

Оптимальная продолжительность путешествий по России, по мнению 42% опрошенных, — десять дней, для 33% — 7 дней. 

37% россиян готовы потратить на отдых на российских курортах от 30 000 до 50 000 рублей на человека. Еще 23% — от 10 000 до 30 000 рублей, а каждый пятый готов отдать за путешествие от 50 000 до 70 000 рублей на человека.

В путешествиях россияне предпочитают останавливаться в отелях средней ценовой категории. Этот вариант ответа выбрали 70% респондентов. Еще 12% снимают квартиры или комнаты у местных жителей. Интересно, что сложностей с бронированием жилья у половины россиян после ухода иностранных сервисов не возникло, так как они быстро нашли российские аналоги. А вот для четверти россиян поиск жилья теперь стал более проблематичным.

«Внутренний туризм набирает популярность с 2020 года, когда были закрыты границы из-за пандемии и была запущена государственная программа кешбэка за отдых в России. Среди регионов появились новые “лидеры” туризма - Алтай, Сахалин, Русская Арктика, Калининград, Дагестан, Чечня. Выросло количество и качество объектов туристической инфраструктуры. Но главным аргументом в пользу путешествий по России остается первозданная природа нашей страны», — говорит генеральный директор туроператора туров по России «Большая Страна» Юлия Репникова.

«Помимо некачественного сервиса испортить отпуск могут проблемы со здоровьем. Самой частой причиной обращений россиян за медицинской помощью на отдыхе являются болезни желудочно-кишечного тракта, на втором месте – простудные заболевания и далее следуют различные травмы, которые требуют незамедлительного медицинского вмешательства. К сожалению, среди россиян пока не развита культура страхования своего здоровья на время поездок внутри страны, многие полагаются на полис ОМС, — говорит замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова. — Но возможности медицинской страховки путешественника гораздо шире. Профессиональная команда страховщика оперативно организует оказание клиенту медицинской помощи в максимально короткие сроки в клиниках, обладающих современным оборудованием и наличием всех необходимых специалистов даже в праздники. Также страховка путешественника гарантирует, что после лечения застрахованному оплатят проезд к месту проживания, возместят расходы на возвращение домой его несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра, пока он в больнице. Страховая компания также оплатит визит родственника в город, где находится заболевший, а после выписки из больницы оплатит пребывание в гостинице до момента выезда».

*Репрезентативный опрос проведен в декабре 2022 года среди 1238 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
49% мужчин в Самаре считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин
15 января 2023, 12:31
49% мужчин в Самаре считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин
Большинство женщин отвергает мнение о возрастной дискриминации мужчин. Общество
1523
Использование камер видеонаблюдения для наказания за незаконный сброс мусора одобряет большинство самарцев
14 января 2023, 11:57
Использование камер видеонаблюдения для наказания за незаконный сброс мусора одобряет большинство самарцев
Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин, молодежь до 24 лет — чаще, чем те, кто старше. Благоустройство
932
Самарцы, которые иногда прогуливали школу, зарабатывают больше
13 января 2023, 13:17
Самарцы, которые иногда прогуливали школу, зарабатывают больше
В том, что они когда-то прогуливали уроки, признались 41% самарцев. Общество
526
В центре внимания
Губернаторский проект «СОдействие»: в Самаре стали известны победители первого конкурса общественных проектов на 2023 год
16 января 2023  13:15
Губернаторский проект «СОдействие»: в Самаре стали известны победители первого конкурса общественных проектов на 2023 год
187
Началась замена социальных карт на Карту жителя Самарской области
16 января 2023  13:00
Началась замена социальных карт на Карту жителя Самарской области
133
Стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
16 января 2023  12:10
Стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
219
Во время работы Дмитрия Азарова в зоне СВО, в четверг ночью, на связь вышел военнослужащий из Самарской области.
13 января 2023  21:55
Губернатор Дмитрий Азаров доставил на родную землю раненного бойца
1498
13 января в САТОБ имени Д. Д. Шостаковича состоялась церемония подведения итогов XV областной акции
13 января 2023  21:46
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
959
Весь список