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Россияне назвали самые романтичные варианты путешествий

14 февраля 2023 11:36
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Россияне назвали самые романтичные варианты путешествий

Сервис путешествий Туту выяснил, какие путешествия россияне считают самыми романтичными. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 416 человек.

Самым романтичным вариантом для путешествия опрошенные признали Камчатку, Байкал, Сахалин и другие живописные места России. За такой сценарий проголосовали 22% респондентов.

Следующий по популярности вариант романтичного путешествия — поездка на «райские» острова, за которую проголосовал каждый пятый опрошенный. Замыкает тройку самых романтичных путешествий поездка по Европе, набравшая 18% голосов.

Примерно 12% опрошенных готовы проверить свои отношения кругосветным путешествием. Около 8% респондентов хотели бы отправиться куда-то в горы, 7% считают романтичной поездку в США, Мексику или Канаду, ещё 7% полагают, что романтично было бы отправиться в Южную Америку.

А за такие экзотичные и небанальные варианты, как поездка на Северный полюс или на сафари в Африку, проголосовали соответственно 4% и 2% романтиков.

Результаты опроса «Какое путешествие вы считаете самым романтичным?»

22% — На Камчатку, Байкал, Сахалин или другие живописные места России
20% — Поездку на «райские» острова
18% — Поездку по Европе
12% — Кругосветку
8% — Куда-нибудь в горы
7% — В США, Мексику или Канаду
7% — В Южную Америку
4% — На Северный полюс
2% — В Африку на сафари

Теги: Опрос

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