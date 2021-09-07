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Плохие дороги и грязные туалеты — самые раздражающие факторы в путешествии

7 сентября 2021 11:58
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Плохие дороги и грязные туалеты — самые раздражающие факторы в путешествии

Сервис поездок и путешествий Туту.ру выяснил, что больше всего раздражает туристов во время путешествия. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие более 2100 человек.

Самым раздражающим фактором для большинства опрошенных пользователей Туту.ру стали плохие дороги. За такой вариант ответа проголосовало 40% респондентов. Грязные туалеты вызывают негативные эмоции у 18% человек, принявших участие в опросе.

На третьем месте среди самых раздражающих факторов — ограничения в связи с коронавирусной инфекцией, которые мешают наслаждаться отдыхом 12% путешественников. Низкий уровень сервиса и проблема с вывозом мусора разделили четвертое место: за эти варианты ответов проголосовало по 7% респондентов. Еще 6% путешественников расстраивает отсутствие инфраструктуры в регионах. Столько же респондентов (6%) недовольны большим количеством туристов.

Невкусная еда и отношение местных жителей к туристам расстраивают путешественников меньше всего: эти факторы, как причину раздражения в поездке, выбрали по 2% участников опроса.

Теги: путешествие соцопрос

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