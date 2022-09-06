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Около 30% путешественников планируют воспользоваться программой кешбэка осенью

6 сентября 2022 11:23
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Около 30% путешественников планируют воспользоваться программой кешбэка осенью

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру узнал о планах россиян по участию в программе туристического кешбэка, которая позволяет сэкономить 20% при бронировании отеля, круиза или тура по России. В опросе, прошедшем на сайте сервиса Tutu.ru (https://www.tutu.ru/), приняли участие 1 869 человек.

По данным опроса, суммарно около 30% респондентов планируют воспользоваться программой: для 18% это будет первый такой опыт, а 12% уже участвовали в программе. Ещё 31% путешественников знают об акции, но в этот раз не воспользуются предложением. Наконец, 39% не в курсе деталей программы.

По данным аналитиков Туту.ру, в число популярных городов, куда бронируют авиабилеты в период с 1 октября по 25 декабря (сроки программы), вошли Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Махачкала, Красноярск, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Больше всего билетов на поезда на эти даты оформлено в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар, Кисловодск, Воронеж, Анапу и Казань.

Результаты опроса «Планируете ли вы воспользоваться программой туристического кешбэка при поездке этой осенью?»

12% — Воспользуюсь, и уже не первый раз
18% — Планирую воспользоваться, но это будет впервые
31% — Про программу знаю, но в этот раз не воспользуюсь
39% — Вообще не знаю про туристический кешбэк

Напомним ключевые условия программы туристического кешбэка осенью-2022 (https://hotel.tutu.ru/cashbackmir):

•       Обязательная оплата при бронировании по карте «Мир». Карта должна быть зарегистрирована в программе до бронирования.

•       Бронирование можно сделать с 25 августа по 10 сентября. Отправиться в поездку можно с 1 октября и вернуться не позже 25 декабря. Для круизов срок с 1 сентября до 25 декабря или до завершения периода навигации. Длительность поездки по акции должна быть от трех ночей или четырех дней.

•       Кешбэк составляет 20% от стоимости бронирования, но не более 20 000 рублей за одно бронирование. При этом количество бронирований, оплаченных с одной карты, не ограничено. При бронировании напрямую на сайте отеля или санатория, расположенного на Дальнем востоке, можно получить до 40 000 рублей. Кешбэк приходит на ту же карту «Мир», с которой была оплата, в течение пяти рабочих дней.

•       Если отменить бронь до получения кешбэка, то кешбэк не начислится. При отмене бронирования после зачисления кешбэка сумма кешбэка спишется с карты. В случае частичного возврата кешбэк спишется пропорционально сумме возврата.

Теги: Опрос

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