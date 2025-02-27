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На турпоездки россияне в среднем откладывают 241 тысячу рублей

27 февраля 2025 12:47
167
на турпоездки россияне в среднем откладывают 241 тысячу рублей

Чтобы накопить такую сумму, опрошенные россияне начинают откладывать деньги за 9,5 месяцев до намеченной поездки. Это позволяет большинству (66%) обойтись без кредитных средств, а 20% — вообще ни в чем себе не отказывать во время путешествия. 

Авито Путешествия опросили 10 тысяч россиян, чтобы узнать, есть ли у них привычка откладывать деньги на туристические поездки заранее, на чем они не готовы экономить, а также кто в паре должен оплачивать совместные путешествия.

Согласно результатам опроса, 57% россиян имеют привычку откладывать деньги на путешествия заранее. В среднем по стране ежемесячно путешественники копят по 25,4 тысячи рублей. При этом мужчины откладывают на 2,5 тысячи рублей больше женщин, а с точки зрения возраста самыми запасливыми являются зумеры. Респонденты в возрасте до 24 лет откладывают на поездки по 31,4 тысячи рублей каждый месяц, в то время как, например, респонденты от 55 до 64 лет — по 18,9 тысячи рублей.

Какую сумму вы обычно откладываете на путешествия ежемесячно (тысяч рублей)?

все вместе

возраст

мужчины

женщины

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

25,4

31 400

27 600

25 400

22 200

18 900

22 800

26 700

24 200

 

Опрошенные россияне привыкли планировать путешествия заранее: в среднем они начинают откладывать деньги за 9,5 месяцев до даты поездки. И за это время накапливается приличный капитал — 241 тысяча рублей (в среднем 252 тысячи рублей – у мужчин и 231 тысяча — у женщин). Максимальный бюджет — у респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (306 тысяч рублей) и от 25 до 34 лет (265 тысяч рублей).

Также респондентов попросили по шкале от 1 до 10 оценить собственные траты на путешествиях. Чаще всего россияне либо придерживались средних значений (21% выбрал оценку «5»), либо отвечали, что в путешествиях не готовы ни в чем себе отказывать (20% выбрали оценку «10»). Такой вариант чаще звучал от молодых респондентов в возрасте до 24 лет (24%). Больше всех любителей отдохнуть в путешествии на широкую ногу в Северо-Кавказском и Уральском ФО (по 25%). Готовых пожертвовать любым комфортом в пользу дешевизны поездки (оценка «1») — всего 2% от всех опрошенных.

В среднем среди россиян такой «индекс бережливости» составляет 5,28 и не сильно отличается в зависимости от возраста.

Оцените собственные затраты на путешествия от 1 (готов(а) максимально пожертвовать комфортом в пользу дешевизны) до 10 (полностью готов(а) платить больше, чтобы находиться в максимально комфортных условиях и ни в чем себе не отказывать)

оценка

все вместе

возраст

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

1

2%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2

2%

2%

2%

2%

2%

2%

4%

3

3%

3%

4%

3%

3%

3%

5%

4

5%

6%

5%

5%

4%

6%

3%

5

21%

16%

18%

20%

22%

24%

29%

6

11%

13%

13%

9%

11%

11%

12%

7

16%

19%

16%

17%

17%

16%

14%

8

13%

9%

13%

14%

13%

14%

12%

9

6%

6%

6%

7%

6%

5%

7%

10

20%

24%

22%

21%

19%

17%

14%

в среднем

5,28

5,31

5,31

5,28

5,32

5,28

5,14

 

Большинство респондентов в путешествии не готовы экономить на питании (61%)*, почти половина (48%) — на жилье, 38% — на экскурсиях и другом досуге. Причем среди опрошенных женщин последний вариант выбирали 42%, в то время как для мужчин эта составляющая отдыха не так критична (34%). С сувенирами ситуация обратная — от них не хотят отказываться 20% мужчин и 15% женщин.

На чем вы не готовы экономить в путешествии?

все вместе

мужчины

женщины

питание

61%

62%

60%

жильё

48%

47%

49%

экскурсии и прочие затраты на досуг

38%

34%

42%

транспорт

24%

24%

24%

сувениры

17%

20%

15%

другое

1%

1%

1%

готов(а) сэкономить на всем перечисленном

10%

9%

10%

 

Не отходить от намеченного плана и четко придерживаться финансовых рамок в путешествии удается 38% опрошенных, 48% респондентов тратят больше запланированного, 14% удается сэкономить в путешествии потратить меньше намеченного. При этом брать кредиты на поездку две трети (66%) респондентов отказываются и путешествуют только на свои деньги, 23% — не пользовались такой возможностью, но готовы прибегнуть в случае необходимости, 11% — периодически берут кредиты на подобные цели. Мужчины и женщины относятся к займам на путешествия примерно одинаково.

Зато есть различия в вопросе распределения затрат при совместных путешествиях. Женщины чаще отвечали, что расходы в паре должны делиться поровну — 49% против 39% у мужчин. В то время как последние чаще считали это мужской обязанностью: такой вариант ответа выбрали 38% мужчин и 30% женщин.

 

Как вы считаете, кто в паре должен оплачивать совместные путешествия?

все вместе

мужчины

женщины

мужчина

33%

38%

30%

женщина

2%

2%

2%

тот, кто был инициатором поездки

8%

9%

7%

расходы должны делиться поровну

44%

39%

47%

затрудняюсь ответить

13%

12%

15%

 

* можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма больше 100%

Теги: Опрос

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