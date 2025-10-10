171

Министерство туризма Самарской области подвело итоги второго конкурсного отбора инвестиционных проектов в сфере туризма. В рамках конкурса юридические лица и индивидуальные предприниматели представили инициативы на получение грантов в форме субсидий.

Победителями признаны следующие проекты:

- Приобретение туристского оборудования (велосипедов) для пункта проката в селе Ширяево. Цель проекта – развитие активного и доступного экотуризма, привлечение большего числа туристов и повышение туристической привлекательности региона.

- Приобретение оборудования для обустройства спортивной детской площадки в парк-отеле. Проект направлен на улучшение инфраструктуры, расширение возможностей семейного отдыха и увеличение туристического потока с детьми.

Реализация обоих проектов запланирована в 2025 году в рамках приоритетного направления национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Также напомним, что по итогам первого конкурсного отбора был поддержан проект экопарка семейного отдыха, предусматривающий приобретение детского игрового комплекса.

В региональном министерстве туризма отметили, что запланировано проведение дополнительного конкурсного отбора получателей грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией в 2025 году проектов в сфере туризма на территории Самарской области.

Фото предоставлено министерством туризма Самарской области