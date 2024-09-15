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Меньше двух недель остается до старта фестиваля скорости на открытой воде «Жигулёвская миля» в Тольятти. Самые титулованные спортсмены страны, самые быстрые лодки и самые высокие скорости – все это на акватории Жигулёвского моря с 27 по 29 сентября 2024 года.( 0+)



Более трех десятков спортсменов будут бороться за победу в Тольятти. Впечатляет разнообразие водно-моторной техники, которая будет представлена в своих категориях: аквабайки и катера, моторные лодки и ховерборды, а также необычные транспортные средства, существующие в единственном экземпляре.



Уже известно, что по воде за рекордами отправятся автомобиль суперпремиум-класса и двухэтажный комфортабельный дом общей площадью более 130 кв. м. Привлечет внимание зрителей и самолет, который расправит крылья в день соревнований прямо на водной глади.



Команда пилотов, которая собирается на старт, также впечатляет. 27 и 28 сентября ставить рекорды будут настоящие легенды водно-моторного спорта. Среди них – абсолютная рекордсменка «Балтийской мили» – Нина Абросова. В 2022 году она смогла разогнать свой катер до 127,562 км/ч.



За новыми рекордами приедет в Тольятти команда NEW STAR Racing Team вместе со своим капитаном Дмитрием Вандышевым. Мастер спорта международного класса, Чемпион Европы и четырехкратный чемпион мира в классе Endurance Pneumatics PR1 (многочасовые гонки на рибах с подвесными моторами 300 л.с.). а еще двукратный чемпион мира World Endurance S2 – водномоторный аналог Ле-Ман на катамаранах Formula 2 он намерен вписать свое имя в книгу рекордов «Жигулёвской мили».



За рекордами не только командами, но всей семьей собираются Евгений, Никита и Полина Карповы. Глава семьи Евгений Карпов - мастер спорта России, президент Федерации водно-моторного спорта Ставропольского края, победитель Кубка России и многократный призер Чемпионатов России в своем классе. Дочь Полина имеет третий разряд по водно-моторному спорту и лауреатство в Кубке Москвы. А в этом году впервые встала на JET SURF - именно на нем Полина будет ставить рекорды скорости. Ее брат Никита – двукратный победитель Первенства России и многократный призер в различных классах. На «Жигулёвской миле» будет дебютировать в классе GT-30.

Выйдет на старт «Жигулёвской мили» легенда вводно-моторного спорта Сергей Кряжев, председатель Совета ассоциации водно-моторного спорта, трехкратный чемпион мира и человек, посвятивший этому виду спорта 50 лет. На «Жигулёвской миле 2024» он планирует преодолеть скоростную отметку в 110 км/ч. Еще одна яркая звезда на небосклоне фестиваля скорости – Константин Захаров, автор и ведущий канала про малую авиацию. На старт он выйдет на крылатом «внедорожнике» – самолете-амфибии Borey, который может развивать скорость до 200 км/ч и более.



Вместе с легендами водно-моторного спорта к победе будет мчать и юная спортсменка Саяна Дорофеева. В свои 18 лет девушка имеет немало побед в водно-моторном спорте. С 13 лет Саяна под руководством известного тренера и гонщика Владимира Выгузова одержала первые победы в водно-моторной дисциплине для детей и подростков – «Формула будущего». Но самый молодой участник мили — 11-летний Вадим Рубец тоже готов к рекордам. Юный, но уже вполне успешный гонщик и продолжатель семейных традиций: отец Вадима, Дмитрий - мастер спорта по водно-моторному спорту.



Увидеть всех спортсменов и их технику можно будет 27 сентября с 17 до 18 часов на параде на новой набережной Тольятти. И уже на следующий день, 28 сентября, в Зоне скоростных заездов на территории гостиницы «Лада-Резорт» с 9 до 17 часов пройдут одиночные заезды на дистанциях 381 м (Малая Жигулёвская миля), 470 м (Балтийская миля) и сверхскоростные заезды на дистанцию 762 м. Все эти величины не случайны и носят символический характер: самая глубокая точка Балтийского моря – 470 м, а самая высокая точка Жигулёвских гор — 381 м.

На следующий день, 29 сентября, на воде, но уже вблизи набережной, пройдет показательная Гонка чемпионов с участием самых сильных спортсменов фестиваля на самой скоростной водной технике. Впервые парные заезды пройдут на дистанции Жигулёвской мили – 1433 м, равной конвейеру легендарного завода АВТОВАЗ, который является титульным партнером фестиваля на открытой воде «Жигулёвская миля».



Помимо зрелищной спортивной составляющей гостей праздника ждет двухдневная развлекательная программа. Для любителей ярких масштабных развлечений – SUP-карнавал в поддержку редких животных и велозаезд «Новая VESTA – Мечта невесты», для тех, кто предпочитает интеллектуальные занятия – мастер-классы и лекторий от Росзаповедцентра и особо охраняемых природных территорий Самарской области. Кроме того, 28 и 29 сентября будут работать фотозоны, спортивные активности, детские анимации и много музыки. Также на набережной будет оборудована зрительская зона, где гости праздника смогут наблюдать за заездами и борьбой за новые рекорды.



Фестиваль «Жигулёвская миля 2024» пройдет при поддержке Правительства Самарской области и Администрации городского округа Тольятти.

Фото: министерство туризма Самарской области