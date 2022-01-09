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Израиль с сегодняшнего дня открыл границы для иностранцев, привитых от коронавируса

9 января 2022 13:55
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Израиль с сегодняшнего дня открыл границы для иностранцев, привитых от коронавируса

Израиль с сегодняшнего дня открыл границы для иностранцев, привитых от коронавируса, в том числе, и российской вакциной "Спутник V". В заявлении МИДа отмечается, что с момента вакцинации должно пройти не менее 14 дней.

Посольство России выразило "признательность израильской стороне за усилия по возобновлению поездок туристов и паломников, привитых "Спутником V".

При этом посольство отметило, что "вопросы въезда российских граждан в Израиль потребуют дополнительных консультаций по линии профильных ведомств наших стран". Также дипломаты призвали россиян ответственно подходить к планированию своего выезда за рубеж и соблюдению предъявляемых израильской стороной санитарно-эпидемиологических требований.

Нарушения могут грозить принудительной самоизоляцией за свой счет или отказом во въезде, передает Радио Маяк.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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