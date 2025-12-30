Жители Самары просят перевести маршрут №401 на регулируемый тариф

Жители Самары под одним из постов губернатора уточнили, почему власти не хотят перевести маршрут № 401 на регулируемый тариф. Этот автобус идет от Южного города до автостанции "Аврора". Люди напомнили, что похожий маршрут № 141, идущий из Южного города-1, на регулируемый тариф перевели.

- Почему жители микрорайона Южный город-2 должны ездить на работу в старых тесных маршрутках? – возмутился пользователь.

Как сообщили 30 декабря 2025 года в региональном минтрансе, решение о переводе маршрутов на регулируемый тариф принимается на основе комплексного экономического анализа, оценки социальной значимости и необходимости бюджетного субсидирования, пишет СитиТраффик.

- Специалисты министерства постоянно проводят мониторинг маршрутной сети. Включение маршрута № 401 в перечень регулируемого тарифа будет рассмотрено в рамках плановой работы по оптимизации транспортного обслуживания и при наличии соответствующего экономического обоснования, - ответили чиновники.