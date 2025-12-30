Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.
Сергей Абрамов возглавил Управление Росгвардии по Самарской области
выпускник центра «Феникс» и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице № 10 завершен ремонт терапевтического отделения
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
В Самарской области посчитали, насколько подорожали продукты за 10 лет
Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Жители Самары просят перевести маршрут №401 на регулируемый тариф

159
Жители Самары под одним из постов губернатора уточнили, почему власти не хотят перевести маршрут № 401 на регулируемый тариф. Этот автобус идет от Южного города до автостанции "Аврора". Люди напомнили, что похожий маршрут № 141, идущий из Южного города-1, на регулируемый тариф перевели. 

- Почему жители микрорайона Южный город-2 должны ездить на работу в старых тесных маршрутках? – возмутился пользователь.

Как сообщили 30 декабря 2025 года в региональном минтрансе, решение о переводе маршрутов на регулируемый тариф принимается на основе комплексного экономического анализа, оценки социальной значимости и необходимости бюджетного субсидирования, пишет СитиТраффик.

 - Специалисты министерства постоянно проводят мониторинг маршрутной сети. Включение маршрута № 401 в перечень регулируемого тарифа будет рассмотрено в рамках плановой работы по оптимизации транспортного обслуживания и при наличии соответствующего экономического обоснования, - ответили чиновники.

Новости по теме
Самарское метро перейдёт на новую систему по учету оплаты проезда
30 декабря 2025, 10:47
Потенциальные исполнители подают заявки до 15 января 2026 года, результаты объявят 20 января. Транспорт
250
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
29 декабря 2025, 19:57
Жители микрорайона сообщили, что зимой многие сотрудники регулярно опаздывают на смены, поскольку не успевают к началу рабочего дня из-за позднего старта... Транспорт
510
Власти Самары определились с объемом финансирования городского электротранспорта в 2026 году
29 декабря 2025, 14:44
Об этом можно судить из документов, опубликованных на портале госзакупок. В конце декабря 2025 года чиновники опубликовали две заявки. Транспорт
346
В центре внимания
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
122
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
30 декабря 2025  17:40
157
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
195
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
305
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
30 декабря 2025  14:12
366
