Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет

Советский иллюзионист, народный артист России Эмиль Кио умер в возрасте 87-ми лет, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

"На 88-м году умер народный артист России Эмиль Кио", - написал Запашный в своем Telegram-канале.

Он также выразил слова поддержки родным, близким и поклонникам иллюзиониста.

Эмиль Ренард-Кио (при рождении Гиршфельд) родился 12 июля 1938 года во Владикавказе. С 1960 годов выступал как помощник своего отца - Эмиля Теодоровича Ренард-Кио, затем создал собственный иллюзионный аттракцион. В 1991 году был избран председателем Союза цирковых деятелей России, пишет РИА Новости.