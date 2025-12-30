Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.
Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.
Сергей Абрамов возглавил Управление Росгвардии по Самарской области
Сергей Абрамов возглавил Управление Росгвардии по Самарской области
выпускник центра «Феникс» и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник
Выпускник центра «Феникс» и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице № 10 завершен ремонт терапевтического отделения
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице №10 завершен ремонт терапевтического отделения
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
В Самарской области посчитали, насколько подорожали продукты за 10 лет
В Самарской области посчитали, насколько подорожали продукты за 10 лет
Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет
Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.45
-0.24
EUR 91.48
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Выпускник центра «Феникс» и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник

120
выпускник центра «Феникс» и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник

В преддверии Нового года социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» в поселке Новосемейкино посетили особенные гости — ветераны специальной военной операции вместе с Максимом Меделяевым, бывшим воспитанником центра, а ныне выпускником «Школы героев» (программа реализуется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской «Время героев») и помощником главы региона. Целью визита стала не просто передача сладких подарков, а создание настоящей атмосферы семейного праздника для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Максим Меделяев, когда-то получивший здесь поддержку, вернулся, чтобы теперь самому стать опорой для нового поколения. «Этот центр для меня родной. Я здесь сам был очень много-много лет назад. Новый год — это семейный праздник. А мы задаём такую атмосферы семьи. И даём им понять, что они не одни», — поделился герой.

Ветераны, люди, прошедшие серьезные испытания, привезли с собой не только подарки, но и важный жизненный посыл о взаимовыручке, вере и доброте. «Мы очень хорошо понимаем, что такое поддержка в трудную минуту. Поэтому для нас особенно важно быть рядом с теми, кто только начинает свой путь», — отметили герои.

Дети в ответ вручили гостям открытки с пожеланиями, сделанные своими руками. Для ветеранов такие знаки внимания имеют огромную ценность. «Их письма-открытки греют душу. Сколько писем было — они хранились всегда. Ты, когда трудно, — открываешь, читаешь, и становится очень тепло на душе и приятно», — рассказал ветеран СВО Алексей Захаров.

Встреча продолжилась за общим столом с чаем и угощениями, где в неформальной обстановке ребята и гости смогли пообщаться о планах, мечтах и будущем. 

Бойцы также выразили огромную благодарность коллективу центра «Феникс» за их ежедневный подвиг, терпение и профессионализм. Сотрудники оказывают комплексную помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставляя им временное проживание, психолого-педагогическую поддержку и социальную реабилитацию.

Фото предоставлены Максимом Меделяевым

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
122
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
30 декабря 2025  17:40
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
157
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
195
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
305
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
30 декабря 2025  14:12
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
366
Весь список