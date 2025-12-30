Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.

По итогам декабря текущего года в России цены на новые автомобили изменились у девяти марок, официально представленных на рынке. Об этом 30 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В первой половине месяца у шести марок отмечено удорожание отдельных моделей. Это Haval, Solaris, Exeed Exlantix, Belgee, Hongqi и Wey. У отечественной марки Ambertruck одна модель стала дешевле, а у Lada произошла ценовая корректировка в обе стороны. Во второй половине декабря стоимость одной своей модели подняла марка SWM.

Самая большая прибавка как в процентном выражении, так и в денежном, зафиксирована у кроссовера Solaris HC — модель в комплектациях Prime MT и Classic MT стала дороже на 411–491 тыс. рублей (плюс 20,8–24,6%), пишут "Известия".