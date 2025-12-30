Сергей Абрамов возглавил Управление Росгвардии по Самарской области

Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 года полковник полиции Сергей Абрамов назначен на должность начальника Управления Росгвардии по Самарской области.

Сергей Валериевич Абрамов проходил службу на различных должностях, включая руководящие, в подразделениях лицензионно-разрешительной работы сначала в системе МВД России, затем в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации. С октября 2025 года полковник полиции Сергей Абрамов временно исполнял обязанности начальника регионального управления Росгвардии.

Сергей Абрамов имеет два высших образования и учёную степень кандидата социологических наук. Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.